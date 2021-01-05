受獲利了結賣壓影響，在周一隔夜市場，全球最熱門的加密貨幣比特幣一度跌破3萬美元大關。

上周末比特幣價格在首度攻破3萬美元大關後，迅速攻下34,000美元大關，再創歷史新高記錄，並帶動以太幣（Ether）等規模較小的加密貨幣大漲，以太幣一舉漲破1000美元大關，為2018年2月以來首見。

周一美東時間上午約5時40分，比特幣一度暴跌至29,316美元，在過去24小時內急跌12%，惟隨後又收復3萬美元關卡。

目前比特幣最新報價為32,080.79美元，在過去24小時下跌約4.7%。

加密貨幣諮詢公司Quantum Economics分析師Jason Deane表示，這次拉回最有可能的解釋是交易員將近來獲利入袋，而非長期投資者。基於目前對比特幣的信心和偏好，任何回檔應該都只是短暫的。

比特幣在2020年大漲逾300%的表現，讓人回想起其2017年狂飆至近2萬美元，但隔年卻急劇拉回的黑歷史。

華爾街長期大空頭羅森伯格（David Rosenberg）警告比特幣已形成一個巨大的泡沫，並表示他將避開這個剛剛結束「怪獸行情」的加密貨幣。他表示，比特幣在如此短時間內的拋物線走勢非常不正常，這是目前最大的市場泡沫。

但加密貨幣的擁戴者表示，最近這一波漲勢與2017年不同，因為這波漲勢是由機構投資人的需求所推動的，而非散戶的投機炒作。

(時報資訊)