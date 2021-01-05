日本股市5日早盤小跌，原因是日本政府即將要在7日宣布，大東京地區是否要正式進入緊急狀態。而美國喬治亞州參院選舉的政治不確定性，也讓投資人卻步。日經225指數早盤收27232.38點，下跌26點，跌幅0.1%。東證股價指數早盤收1793.66點，下跌0.93點，跌幅0.05%。

Rheos Capital Works交易員指出，在美國參院選舉結果這項政治因素尚未確定之前，沒有理由就匆匆忙忙地進場。

這次美國選舉，將決定誰有參院控制權，也關係到新任總統拜登的新政實施流暢度，包括稅法異動，疫情刺激方案以及基礎設備的支出等。

盤中，航空和火車業者表現最差，分別為下跌1.2%和1%，原因是疫情新制可能將危及其未來業績。

日本當地媒體稱，日本首相菅義偉將在7日會正式宣布，大東京地區是否進入緊急狀況。不過，東京迪士尼度假村的運營業者，東方置地先行走跌1.43%。

另外，汽車製造族群也下跌1.1%，因為強勢日元可能會侵蝕掉自己出口所得利潤。日野汽車下跌2.9%，日產汽車下跌2.2%，速霸陸汽車也下跌1.6%。

其它像東京電子上漲2.4%，村田製作所上漲2.1%，Sysmex也漲0.6%。

匯價方面，日元兌美元4日一度觸及近十個月高點102.715。

(時報資訊)