全球新冠病例數再度攀上高峰，各國紛紛重啟封城政策，2021年一開始國際金價飆破1,900美元，目前美元表現疲軟，今日上午亞洲黃金現貨價每盎司曾衝至1,945.67美元，創11月9日以來最高。金屬概念股中的泰銘(9927)領軍一度飆漲8%、佳龍(9955)及金益鼎(8390)紛紛上升，漲幅在2.5~3%左右。

美元近期表現弱勢，亞洲貨幣強勢登場，今早新台幣兌美元匯價再度升破了28元整數大關。2021年金價強勢登場，美元的弱勢將讓黃金重獲投資人青睞，隨著金價已至1,945美元，市場人士認為要到2000美元只是時間上的等待而已。若以週一的表現來看，金價在週一大漲2.3%，創兩個月最大單日漲幅，鉑價則是衝至每盎司1,132.62美元的價位，創2016年以來最高，今日微幅回落0.8%。白銀也回檔。

泰銘2019年全年銷售大約12.6萬噸鉛錠，隨著原物料和油價回升，英國倫敦金屬交易所12月鉛錠平均價格已創下2020年平均單月新高，目前鉛錠價格持續走穩，再加上2020年第4季和2021年首季使用過去低價時買進的庫存，法人看好獲利表現。佳龍內銷比重約43%，以鉛合金產品為主；外銷比重57%，以氧化鉛產品為主，主要集中在日本、泰國、越南、馬來西亞、印尼等地。一般及事業廢棄物清除與回收業務，則均在國內營運。鉛合金產品在台灣市佔率為85%，黃紅丹在台灣市佔率為60%。

佳龍主要是事業廢棄物回收處理及貴金屬精煉廠商，精煉的黃金純度可達99.95%，白銀達99%，市場接受性高，以銀樓、專門用途公司為銷售對象。因銷售價以LME現價為準，加上依客戶純度要求而訂製，故營收與金價連動性甚大，在金價連連飆升的同時，業績表現可望弄上一層樓。

佳龍營運範圍以台灣及大陸為主，在台灣擁有3座生產工廠，2006年在大陸設立蘇州廠，以回收貴金屬為主，2011年5月，再取得危險廢棄物許可證更新的3年期限，並已在華北華南佈局，產品銷售區域方面，2019年主要為台灣35%、亞洲地區65%。佳龍是從電子產品廢料中粹取出來的銅、鋁等金屬出售，另外還有貴金屬回收/銷售與應用材料製造(靶材、金鹽)以及廢棄IT產品回收、處理、半導體零件清洗。

金益鼎主要從事電子/電器廢料回收清理、再生與利用資源回收，再將回收廢料提煉其中的金、銀、銅、鈀、鉑等貴金屬再加以銷售，在台灣屬於寡占市場，公司的進料來源主要以電子廢料為主，來源涵蓋半導體、被動元件、PCB板、封裝測試、IC設計製造、光電、電腦週邊、太陽能通訊等產業。

金益鼎除了高雄一甲級清除廠外，新竹也有一座甲級專業清除回收處理廠，由於台灣回收清理市場規模有限，近年來積極在大陸拓展業務，陸續成立連雲港榮鼎、泰鼎天津(年處理能力30萬台)、杭州大洲等。金益鼎主要營收來源為貴金屬回收、一般資源回收，而貴金屬回收中，包括黃金、銀(DVD鈀材)、銅與其他(含貴金屬半成品、鉑)。在原物料連番上漲的同時，後市業績值得觀察。

(時報資訊)