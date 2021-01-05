「電音天后」謝金燕世界巡迴演唱會倒數計時，卻傳出喉嚨卡卡、吞嚥困難症狀，後來揪出是胃食道逆流造成。醫師警告，胃食道逆流若放任不管，胃酸會對喉嚨、食道造成刺激，除了傷害食道功能、引起潰瘍，嚴重的話恐引發食道癌。

《早安健康》引述德拉瓦三醫診所院長林志峯表示，下列4大飲食習慣容易刺激胃酸分泌，並導致胃酸和黏液分泌功能紊亂，最好趕快戒掉。

1. 飲食偏油，進食太快

2. 吸菸過量，常喝酒應酬

3. 喜好甜食、辛辣食物

4. 過量喝咖啡或碳酸飲料

林志峯指出，飲食不規律會削弱食物對胃酸的中和作用，加上吸菸過多和應酬喝酒，都刺激胃酸分泌，加大胃酸對胃黏膜的損害，酒精則會直接損傷胃黏膜細胞，造成消化不良、胃脹不舒服，甚至胃潰瘍。

林志峯說，病因不同，症狀也會不同，輕微可能是胃發炎、胃食道逆流所引起的症狀，嚴重的話甚至可能是胃癌所發出的警訊，尤其民眾若養成吃胃藥抑制胃痛的習慣，但總是不久後又復發，惡性腫瘤的機會就相當大。

林志峯提醒，胃潰瘍最直接的感受就是上腹的燒灼痛、悶痛，通常在空腹時疼痛，反覆的潰瘍可能造成穿孔，胃裡的東西和空氣也可能因此跑到腹膜，導致腹膜腫脹與劇烈疼痛，甚至引起嚴重的細菌感染，引來致命危機。

林志峯建議，如果是消化性潰瘍，應該同時給予抑制幽門桿菌的藥物，並須請專科醫師對症下藥，民眾不應自行買一般胃藥（或制酸劑）來止痛，建議有癌症家族病史或胃潰瘍病史的民眾，應定期接受胃鏡檢查，早期發現，早期治療。

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