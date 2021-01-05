23歲的美籍華裔大學生日前駕駛上千萬元的麥拉倫超跑，疑因路況不熟在台南市東門圓環自撞，圓環交通事故議題再度引發熱議。台南市政府交通局為解決圓環交通事故頻傳，特別針對事故多但卻沒有交通號誌的東門城圓環，試辦調整環內標線工程，除增設右彎車道外，也擬將路側停車格從垂直車行方向調整為平行車行方向，未來不排除針對其他圓環逐一進行改進。

交通局長王銘德指出，東門城圓環是台南目前少數保留原有繞行方式，卻未設置號誌管制的圓環之一。據統計，東門城圓環於2019年發生高達92件A2類受傷事故。其中，「繞行圓環機車與右轉出圓環汽車碰撞」為最主要的肇事型態，共發生58件，佔總事故件數比例高達63％；其次則為「自路側停車格倒車的汽車與外環繞行機車碰撞」的肇事型態，佔總事故件數比例達20％。

王銘德說，此次東門城圓環透過工程手段進行改善，即是針對上述兩種事故型態，調整車道及停車格位配置，除增設右彎車道引導出圓環車輛提早靠右行駛、直行或繞行圓環車輛則由內側車道行駛，避免車輛於路口交織外，還將停車格改為平行車行方向，避免汽車在倒車時，因視距不足與後方車輛碰撞。

王銘德表示，圓環是古都台南早期發展的道路規畫特色，但隨著時代變遷，車流不斷增長，也導致圓環成為台南市區事故率偏高的地點；市長黃偉哲日前即指示該局針對圓環研議安全改善方案，以降低圓環事故的發生率，以及提高圓環內的交通流暢度。

交通局也呼籲駕駛人，通過圓環應牢記「禮讓環內車輛先行」、「應自外側車道駛離圓環，不可於內側車道右轉」等行車規則，共同維護行車安全環境。

(中時 )