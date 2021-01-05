英國變種病毒株令全球疫情更嚴峻，鎖國邁入第10個月的越南表示，尚不考慮恢復國際商業航班。越南衛生部並建議停飛或限制已出現變種病毒的國家和地區的入境航班許可。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南計畫與投資部副部長陳國方（Tran Quoc Phuong）4日向媒體表示，自從英國變種病毒株出現後，全球疫情變得更為複雜，且疫苗能否大規模接種仍不確定。

陳國方強調：「只有在被視為安全的情況下，旅遊活動才能恢復。」

越南去年3月下旬暫停國際商業航班入境，用鎖國手段防控2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。期間不開放一般觀光客入境，僅允許專家、商務人士、勞工與海外越南人搭乘特定航班進入越南，且一入境就要隔離14天。

此外，越南衛生部3日向總理阮春福提出報告表示，近期疫情演變複雜，且越南也已出現一起自英國移入的變種病毒病例。

為繼續控制疫情，越南衛生部建議阮春福指示外交部、公安部、交通部、國防部等相關部門停飛或限制已出現變種病毒株的國家和地區的入境航班許可。

截至發稿，越南累計確診病例1497例，其中本土病例693例，35人染疫死亡。越南全國目前接受醫學隔離觀察的密切接觸者和從疫區入境人員共有1萬9055人。（編輯：黃自強）1100105

(中央社)