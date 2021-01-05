台灣彩券今推出首波5款刮刮樂新品，最受矚目的就屬彩迷最期待的「2000萬超級紅包」，要讓消費者在新年初始，刮出大獎迎好運；「2000萬超級紅包」面額2000元，限定在農曆春節前發行，是全年最高頭獎彩金的刮刮樂，這次頭獎共有3名、2000萬元，貳獎則有200萬元獎金外，還外加BMW運動休旅車，總計共有7個名額，台彩表示，7輛BMW商品總價值共1350.3萬元，加上三獎100萬元共有520個，總中獎率高達69.33％。

台灣彩券總經理蔡國基表示，「2000萬超級紅包」總發行量近100億元，與去年相比頭獎同樣有3個名額，最大的不同是貳獎商品獎項從價值160萬元的賓士房車升級為192.9萬元的BMW運動休旅車，價格升級近20％。

蔡國基分析，主要是看準後疫情時代，民眾因無法出國，國內旅遊、運動風氣興盛，為符合客戶生活化、年輕化的特性，特別挑選BMW旗下最暢銷的運動休旅車，並加碼配備全景式電動玻璃天窗。

蔡國基表示，今發行的5款刮刮樂發行金額共157億元，農曆年前還有11款產品即將上市，預估總發行量會較去年增加；由於國人過年多無法出國，蔡國基評估，連續假期休閒旅遊將更蓬勃，加上刮刮樂濃厚應景題材，今年過年的銷售狀況會延續去年下半年熱銷的榮景。

今上市的5款刮刮樂，共有545個100萬元（含）以上獎項，是歷年來刮刮樂單次發行100萬元（含）以上獎項個數最多的一次，蔡國基以「2000萬超級紅包」為例，不少彩迷已向經銷商預購，預估上市4天內可以完銷。

同日上市的還有4款新穎好玩的刮刮樂，獎金與獎項豐富，相當適合在年終尾牙或親友聚會活動炒熱氣氛，包括500元面額的限定款刮刮樂「2021賺翻天」，共有3個頭獎500萬元；每張售價300元的「鈔票一把抓」，提供比擬真實抓寶遊戲機台的刺激感，頭獎300萬元共6個。

每張售價200元的「拉斯維加斯」，讓無法出國度假狂歡的民眾也能體驗猶如置身Casino的歡樂氣氛，共有6個頭獎200萬元；「金喜滿天」每張售價100元，象徵刮出一飛沖天的新氣象，共有5個頭獎50萬元。

(中時 )