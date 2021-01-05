基隆創新攬客，首次登上「十大熱門國旅城市」。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

知名旅遊網公布2021年旅遊趨勢，基隆首度成為「十大熱門國旅城市」，市長林右昌表示，未來將朝向給遊客更高服務品質方向前進，此外，今年起會結合郵輪產業提高旅宿業，留住人潮。

去年國際觀光業受新冠肺炎疫情衝擊，國內旅遊需求大增，基隆創新攬客，首次登上「十大熱門國旅城市」，林右昌說，這是翻轉基隆的最佳見證，也代表過去6年市政建設有效改善市容景觀，觀光景點也有很大成果，他提及，自從上任後，海科館、潮境公園一帶的遊客成長近5倍，有高達210萬人次前來遊玩。

林右昌指出，不僅如此，和平島公園、色彩屋也成為國內遊客重要到訪景點，每逢假日人潮不斷，這都是市民共同成就，他強調，將持續衝高觀光能量，雖然基隆腹地不大，但未來會朝更精緻化、高服務品質方向努力，給旅客更好的旅遊體驗，創造地方更高產值。

此外，林右昌提及，今年元旦連續假期旅宿業全數客滿，近年的績效相較以往有大幅成長趨勢，也有業者在陸續規畫投資，但因基隆土地取得不易，導致旅宿業發展仍有限，無法提供更多住宿空間，因此，市府轉變方向，近期不斷與郵輪業者、交通部商談，研議結合郵輪產業、行程，提高旅宿能量，今年會有初步成果和進展。

(中時 )