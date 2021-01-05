三星（Samsung）方面已經確認，將會在台灣時間1月14日晚間11點舉辦線上Galaxy Unpacked發表會，預期會中主角將會是Galaxy S21系列。不同以往，今年3款Galaxy S21系列手機中，預期Galaxy S21 Ultra將可支援S Pen。但是形式與Galaxy Note系列中的S Pen略有不同，快來看看最新曝光的相關圖片！

從2020年底開始，就有Galaxy S21系列相關圖片陸續曝光，並傳出Galaxy S21 Ultra將會支援S Pen的說法。不過從曝光的圖片來看，Galaxy S21 Ultra機身上並沒有像Galaxy Note系列手機一樣，保留了S Pen的插槽。根據後續相關新聞，推測三星將會為Galaxy S21 Ultra推出可額外收納S Pen專屬保護殼，如今相關圖片已提前曝光。

根據《WinFuture》網站報導，三星為Galaxy S21 Ultra準備的保護殼中，其中一款採翻蓋式的款式，在側邊保留了收納S Pen的空間（需要展開保護殼上蓋才能拿取S Pen）。而S Pen的設計，也跟Galaxy Note系列的不太一樣，頂端並非採用類似自動鉛筆的按壓式設計，造型倒是更像Galaxy Tab S7系列的S Pen，但據了解S Pen的頂端依舊能夠支援觸控，提供相機快門、暫停錄影等功能；此外，先前Galaxy Note系列的S Pen已可支援手勢操控，透過特定手勢可以控制鏡頭變焦等設定，應該也可在Galaxy S21 Ultra的S Pen中實現。

Galaxy S21 Ultra專屬保護殼摺疊後前後的樣式。（摘自WinFuture）

Galaxy S21 Ultra專屬S Pen圖片，造型跟Galaxy Note系列的S Pen有所不同，反倒是更接近Galaxy Tab S7系列的S Pen。（摘自WinFuture）

目前推測，三星為Galaxy S21 Ultra準備的S Pen專屬保護殼以及S Pen，會以選配的方式推出。換句話說，需要額外購買。《WinFuture》網站這一支S Pen的加購價格約在40歐元左右。但有可能為了推廣，三星也會連帶推出更優惠的加購服務，讓消費者能以特定期間內以更優惠的價格入手保護殼以及S Pen。

雖然說Galaxy S21 Ultra並未像Galaxy Note系列一樣，在機身上保留S Pen的收納槽，嚴格來說似乎有些美中不足，但是對於慣用Galaxy S系列的消費者來說，有機會體驗S Pen的魅力與威力，也是相當令人興奮的事情。

三星預計在1月14日晚間發表Galaxy S21系列，此外據了解Galaxy Buds Pro耳機、Galaxy系列的藍牙追蹤裝置等新品，也有望一同亮相。不同於過往，今年三星Galaxy S21可能最快在1月底左右就有機會在台開賣，是歷年來時間最早的一次；而手機包裝盒內很可能將會移除充電器，或是有線耳機等配件。然而最終三星Galaxy S21系列會以哪樣的方案在台推出，仍須以台灣三星公布的資訊為準，星粉們可以好好期待。

(科技)