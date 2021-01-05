七星潭風景優美，卻在海灘間發現港府「檢疫手環」手環，讓人震驚。（王志偉花蓮傳真）

香港新冠肺炎疫情嚴峻，港府提供「檢疫手環」給隔離者使用，以利追蹤，卻有淨灘志工在花蓮七星潭發現手環，不僅對環境造成污染，讓人憂慮有病毒感染之虞，門諾感染科醫師研判病毒殘留可能性不大，花蓮縣府則提醒，若民眾發現防疫物品，可通報環保局，將會同相關單位審慎處理。

居安抗疫（StayHomeSafe）電子手環，是香港提供入境民眾自主隔離使用，居家檢疫時間和台灣一樣都是14天。一名曾在花蓮擔任黑潮志工的王姓香港網友在臉書貼文響應，呼籲港府正視手環的回收機制，貼文收到網友熱烈迴響與分享。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良今接受媒體訪問指出，志工本月3日在七星潭進行海廢調查時，發現這條印有「居安抗疫（StayHomeSafe）」的手環，志工基於安全疑慮，將手環留在原地，拍下照片記錄，貼在臉書中和朋友分享，根據上頭QR Code確認為香港的電子手環，推測手環在海上漂流時間約3星期。

林東良指出，新冠肺炎疫情爆發後，口罩占海漂垃圾比例明顯增多，電子手環倒是第一次發現，平時有教育志工「保護自己為優先」，尤其海漂廢棄物可能來自各國，應避免直接觸碰，也希望政府針對成為海漂廢棄物的防疫物品，制定更明確的處置流程。

民眾擔心海漂來的電子手環是否會殘留病毒，花蓮門諾醫院感染科主任繆偉傑指出，手環經過居家檢疫後，再經海上漂流3週，病毒殘留可能性不大，不會有感染風險。

花蓮縣環保局副局長饒慶龍表示，若民眾在海邊發現類似防疫物品，可以通報環保局，會同衛生局確認是否有感染之虞，如果沒有疑慮就會依一般廢棄物處理，要是有一定的危險性，可以通知環保局清除。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠則指出，以台灣來說，居家檢疫隔離14天產生的垃圾，都是由環保局每天專人前往處理，台灣處理防疫醫療相當謹慎。

(中時 )