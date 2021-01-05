台泥(1101)企業團打造永續能源的進程再度大步向前！台泥5日指出，旗下子公司「台泥綠能」攜手雲朗集團，將在知名少棒故鄉台東縣延平鄉紅葉村，打造「紅葉谷」園區，此園區將成為全台灣第一個結合地熱的再生能源、永續觀光與地方共生共榮的示範園區。

「紅葉谷」地熱正式發電運轉後，也將成為宜蘭清水地熱外，全台第二個地熱發電基地。

台泥指出，地熱發電是再生能源中可以24小時連續發電的「基載」穩定能源。且地熱發電是利用地球內部的高溫地層水推動汽輪機發電，搭配尾水回注技術達到取熱不取水的資源循環利用，取代煤炭、天然氣或核燃料，是一種更乾淨的發電方式。

台泥綠能總經理翁吉良表示，「紅葉谷」是經過當地部落會議正式同意的名稱，台泥綠能將在3公頃的區域內建設一座約1MW( 1,000瓩)的地熱發電廠及導入當地特色的泡湯溫泉園區，並結合雲朗集團在觀光領域的專業以及獲得米其林三星殊榮的經歷，使用在地食材打造富有地方特色的飲食體驗，同時計劃與當地遊程及民宿業者合作，建立一個旅遊平台 打造兼具溫泉、戲水、餐飲等多功能低密度開發的觀光休閒園區，同時發展綠色能源、循環經濟，開啟延平觀光的新篇章。

未來紅葉谷也將致力串連鄉內五個村落的資源與景點，像是體驗布農族文化的「布農部落」、「卡那歲工作坊」、「阿布絲傳統服飾工作室」、以及重要慶典「射耳祭」、訴求環境山林旅遊體驗的「烏尼囊多元文化工作坊」、「鸞山森林博物館」、武陵綠色隧道以及2626市集，讓旅人看到各式風貌的延平。

台泥指出，「紅葉谷綠能園區」目前進入地熱探勘井鑽探的籌備階段，台泥綠能將引進與美國、紐西蘭等先進國家同級的調查與評估技術進行探勘，未來也將與地方村民討論合作地熱資源的再利用，像是地熱能源的循環利用，有效發展延平鄉農特產烘乾技術。

(工商 )