中信兄弟本週五即將展開春訓，新任總教練林威助對於接掌兵符抱持著學習態度，「我要學習的東西還很多，接下新職務很高興也很榮幸，雖然有壓力但還是要去突破、挑戰，希望今年會有好的成績。」

兄弟去年再度與總冠軍擦身，季後做出教練團異動，由二軍總教練林威助接掌一軍兵符，對於即將來的春訓，他認為自己雖有3年二軍執教經驗，但來到一軍還有很多需要學習的地方，需要跟教練團多討論，做出一些最好的決定。

林威助認為，球隊近幾年總是與總冠軍擦身，最主要原因應該還是在球員的態度，「球員球技看起來不錯，所以我要求的就是球場上要有求勝、正面、感恩的態度，這樣也比較有辦法回饋熱情加油的球迷，也不會對不起自己。」

「助總」強調，自己上任後想要打造的球隊球風，就是他所說的「態度」，「把最基本的態度表現在球場上，並且把上進心、求勝意識拿出來，棒球場上有輸有贏，這是我們很難掌控的地方，但該有的東西拿出來，做好自己的工作比較重要。」

不過他上任第一年就面臨多一隊、較為混亂的賽程安排，今年球季比賽用球彈性恢復係也會下降，對於這些挑戰，林威助認為，比賽沒有真正開打都不知道會出現什麼情況，「雖然一周只要打4、5場比賽，對先發投手調度會比較好一點，但相對的換頭時機點、代打、戰術運用都要更多研究。」

(中時 )