萊豬叩關，外界原預期可以換得談判台美BTA（雙邊貿易協定），未料不僅沒等到，美國商務部還對台灣輪胎相關產品課徵反傾銷稅。對此，資深媒體人謝寒冰表示，不只是白吞萊豬，台灣未來會很慘，因為滿街便當店都想降低成本，變成大家容易會把萊豬吃下肚，沒有別條路...。

謝寒冰在政論節目《新聞大白話》中說，美國向來非常鴨霸，以自己利益做出發點，這也不是第一次對台灣增稅，就連這一次台灣開放萊豬，美國人也不認為是台灣送的一個禮物，而是覺得台灣本來就該這樣做，過去沒開放是台灣不對。

謝寒冰說，「我認為開放萊豬，只是換來每次選舉時，美國人站出來幫蔡英文講幾句話，或者在關鍵時刻通個電話之類的，且這次不只白吞萊豬，台灣未來會很慘！」

謝寒冰舉例，像是板橋便當店敢漲價，就是因為生意夠好，自信有人會去買，「一般店家哪敢漲價？當然是想辦法用夠便宜的肉，滿街便當店都想降低成本，可能變成大家把萊豬吃下肚，而且沒有別條路。」

關於板橋便當店漲價風波，起因於有網友發現該店公告「因本店使用國產豬肉，為反映成本，1月1日起三寶飯便當調價5元，豬肉類便當調價10元，非豬肉類便當則維持原價」；新北市消保官2日前往稽查，初步判定為業者因成本考量的個人行為，菜單資訊透明，不構成開罰要件；市長侯友宜則強調，若有人趁機哄抬物價，會嚴格查察絕不寬待。

(中時新聞網)