從中部北上新北市的32歲黃姓男子，昨（4）日中午酒後心情鬱悶，孤坐板橋浮洲橋護欄上，板橋警分局獲報派員趕抵，黃男見警到場一時情緒激動，即欲縱身跳下，3名員警一擁而上拉住黃男，隨後又趕來2名員警，終合力將黃男拉起送醫。

昨天中午12時警方獲報，浮洲橋機車道旁護欄上坐著ㄧ名男子，第一批3名員警到場，該男往橋下跳的一瞬間，3警急忙上前各自拉手及上衣，男子竟將上衣掙脫，此時第二批2名員警趕抵，分別即時抓住男子雙腳，男子呈頭下腳上姿勢，幸員警堅持不鬆手，隨後更多警、消到場，合力將該男子拉起。

據了解，黃男從中部北上投靠友人不順，身上錢又花費殆盡，心情鬱悶飲酒澆愁，沿路走上浮洲橋，一時想不開而爬上護欄，路人見狀立即報警。

黃男身體無礙，但因精神萎蘼，酒後神智未清，警、消隨後將他送醫觀察，並聯絡親友到場規勸。

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(中時 )