萬海這檔航運股，目前整個波段是偏向多方，但走的不是超級垂直飆股的走勢，比較偏向緩步的振盪向上，走一個很健康的漲多 ->拉回->創高->漲多->拉回->創高的循環。

當沖就是要去抓取漲跌的慣性，預測明日的Ｋ棒，設定一個合理的戰術，拉開線圖看會很明顯地看出，這根本就是一個教科書等級的漲法啊，會去不斷的逞罰追高殺低的人。

而最理想的操作，就是非常傳統的逢高調節，拉回做多啊...根本沒什麼特別的。

從圓圈處可以看出，目前波段四次較大的空方行情，都是在收長紅漲停、創波段新高後的隔天，而我參加到了其中三次較大的空方行情。

很多人都覺得我怎麼這麼勇敢，敢漲停後隔天拉高去放空，一直去打逆勢單，到底是誰給的勇氣？

但其實在我眼裡，在這種逢高調節，拉回做多的慣性中，你在長紅創新高的隔天去追高，在氣勢強的時候去做了自己覺得好像比較安心的事，這才叫逆勢啊...

而我在氣氛狂熱的狀態中去操作可能發生的拉回段，我覺得這才叫順勢。

如果只用小鼻子小眼睛的格局來看，可能會覺得我在打逆勢單，但是把目光放大到整個波段，就會發現，我才是一直是站在順勢的那一方。

大方向講完了，接下來是盤中的細節。

(圖/PressPlay Academy愚人碎語提供)

(圖/PressPlay Academy愚人碎語提供)

當天進場的訊號，就是長榮的漲停被敲開，原本從大方向就有先預測今日很可能是出貨盤，所以從點位圖中可以看出，長榮漲停一被打開我就開始佈局萬海了，立刻跟上，沒有等到已經大跌了才來追空。

這邊會延伸出幾個問題：

1、為何長榮漲停被敲開，是去空萬海不是空長榮？

因為長榮一度漲停，萬海沒有漲停過，以相對強弱來說，長榮在被鎖回的機率比較高，空萬海是比較安全的選擇，加上我本來就很習慣操作萬海了。

2、12/29當天，一樣是航運的陽明還是鎖漲停的，只有長榮被敲開，為何不等陽明也被敲開才空？

因為航運整個波段的慣性，長榮跟萬海是幾乎同步的，陽明反而是比較獨立的一檔，雖然還是會有影響，不過並沒有直接的正相關，12/25才發生過陽明鎖著漲停，但是長榮跟萬海都收上影線的走勢，所以我以長榮為主要參考。

進場的部分搞定了，接下來就是抱單的問題：

第一個一定是要先想怎麼防守，是在漲停邊緣玩空單，要避開被鎖漲停的情境，因為我也曾經被嘎到借券過，知道那是多痛的事（啊多麽痛的領悟～♫），如果真的遇到499連發向上基本上就是市價損出了，這是最慘的情況。

再來就是下空單的理由是長榮漲停被敲開，若長榮漲停又被鎖回去，遊戲就結束了...

不過還好後續是遇到下殺，就變成是要想怎麼停利了。

日內波原則：心態為主、技巧為輔、真正的大行情是留給願意承受煎熬的人......

成本拉開後，確定有日線有出大量，可能走一個大行情後，第一步我只設定了一個條件，有種就把我的獲利嘎到全數回吐，我可以放棄這些未實現獲利，去拼一個大行情的可能性。

現在就這一點點獲利而已我才不要拿勒，要就給我多一點，不然我也不屑，全部還你沒關係啦，哼~

隨著時間的經過，走勢越殺越兇，獲利越來越多，這才是真正考驗人性的時刻，將近十點左右，未實現獲利一度已經來到90萬上下，這種急殺非常容易會有大反彈，我明明知道短線要彈了，卻選擇了不回補空單，繼續抱。

因為我知道我現在補了，我就輸給了我自己啊，日內波策略100%會遇到短線獲利回吐，忍得住的人，才能參與到真正的大行情。

沒想到一彈就是4%，未實現獲利直接減少40萬。

(圖/PressPlay Academy愚人碎語提供)

(圖/PressPlay Academy愚人碎語提供)

從群組對話可以看出，我並不是那麼的從容啊......我不是知道後面會發生什麼事，所以從容優雅地在那邊慢慢等待，整個也是怕豹。

不過因為當下我是處於獲利狀態的，有餘裕可以忍耐，最慘頂多就是把目前的未實現損益在多還回去一些，繼續和未知數奮鬥，等待市場表態。

所以後續能賺到獲利破百萬的破底空方行情，真的不是因為我有能判斷尾盤方向的神秘技巧，只不過是選擇冒著獲利回吐的風險，繼續承受煎熬罷了。

而較大的的行情，一直都是留給願意承受煎熬的人。

(圖/PressPlay Academy愚人碎語提供)

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本文由PressPlay Academy專欄作家愚人碎語授權轉載，原文刊於PressPlay Academy

(中時新聞網)