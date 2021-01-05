去年疫情延燒下，WFH/LFH帶動終端NB、Chromebook等需求大爆發，廣達(2382)、仁寶(2324)等NB/PC出貨都繳出亮麗成績。外資法人認為今年的終端需求不會停止，去年出貨衰退的商用型筆電出貨可望是成長的新亮點。預估廣達今年出貨上看6200萬台，而仁寶出貨可達4800萬台，均約是低至中個位數的成長。廣達(2382)及仁寶(2324)今早股價均漲逾3個百分點。品牌廠的宏碁(2353)、華碩(2357)股價也都由黑翻紅。廣達今早股價漲逾4個百分點，挑戰去年8月的高點。

法人認為今年的經濟活動可望呈強勁反彈，因此，在企業端會出現商用筆電的需求，預估今年商用筆電的出貨不會再像去年呈下滑走勢，去年商用筆電的出貨年減約8%；今年商用筆電出貨甚至可能還有正成長。

品牌廠的宏碁和華碩去年的獲利主軸也都在消費型筆電和Chromebook，但法人看好今年商用型筆電的終端需求會成為成長主軸，不同於去年的基調。

宏碁去年Chromebook與電競筆電熱賣、經濟規模效益發威，第三季營益率以3.64％再創歷史新高，稅後獲利更以22.85億元創下近十年來新高水準。宏碁去年第三季EPS為0.76元，累積前三季稅後獲利為40.37億元，比前年同期激增76.2％，EPS為1.34元。

華碩去年3Q受惠遠距商機、宅經濟發酵，加上業外挹注下，單季賺逾百億元，稅後純益達105.08億元，季增97.7%、年增86.54%，每股純益14.1元，創下歷史新高紀錄，累計前3季每股賺22.5元，賺贏前年全年。

(時報資訊)