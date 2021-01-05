台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書表示，蔡政府對萊豬進口做了什麼「超前部署」？答案是：做不到。

他說，關於蔡政府可以搞定最難搞的防疫，卻搞不定萊豬進口爭議，歸結起來，其實不過是能力與態度的差異。

他說，去年（2020)二月以來，「超前部署」變成台灣社會最時髦的名詞，凡事都講究「超前部署」，例如：防疫要超前部署、口罩要「超前部署」、紓困要超前部署、罷韓要「超前部署」、2022選舉要「超前部署」、關中天要「超前部署」等，一時間社會一窩蜂搞「超前部署」，各行各業都把「超前部署」當口頭禪，彷彿凡事想超前部署，就可以超前部署。

他說，殊不知「超前部署」要成功需要有一個充分必要條件，沒有這個充分必要條件就無從「超前部署」，那就是，記取經驗教訓所形成的能力，簡稱能力。

他認為，台灣若沒有經歷過2003年恐怖的SARS疫情風暴，從中學習寶貴的經驗教訓，當2020年初遇到來勢洶洶的武漢肺炎，要如何「超前部署」？一回生，二回熟。

他說，當然，談這個問題，絕對不能不提當年領導台灣防煞抗煞的前線指揮官和諸多無名英雄，也不能略而不提當年從善如流的陳水扁前總統，如果不是他接受李明亮總指揮的建議，重建台灣防疫體系，台灣今天能不能有這麼好的防疫表現，恐怕是一個問號。

他指出，相對之下，蔡政府搞不定萊豬，即便是想來個「超前部署」，也無從超前部署，原因很簡單，因為以蔡英文為核心的民進黨當權派只有「反萊豬、反毒牛」的豐富政治鬥爭經驗。要一下子，一百八十度大轉變，確實有困難。

他說，更進一步說，民進黨政府因為在第一次執政時處理過SARS疫情，2020遇上武漢肺炎就駕輕就熟，指揮官陳時中就可以很有自信地、很親切地每天透過記者會，有如二戰時美國總統羅斯福的「爐邊談話」（Fireside Chats)，向全國民眾報告防疫的最新狀況，懇切要求全民配合政府防疫，收到了極佳的效果。有一陣子台灣還流行「我ok，你先領」，甚至一度響應政府「不戴口罩」，民眾配合度很高。

他指出，但蔡政府無法複製「防疫表現」去處理萊豬進口爭議，而且因為缺乏「類似有效防疫的經驗與能力」，以致於整個執政黨權力核心在處理萊豬問題時態度轉趨倨傲，一種缺乏自信的自我防衛心態，甚至出現「吾黨所為乃捍衛國家最大利益」的病態悲情，執意追殺消極不服從立院黨團決議的三位區域立委。令人不忍卒睹。

(中時 )