中央流行疫情指揮中心日前決議，機組員返台後居家檢疫期間為7天，居家檢疫期間遇到勞基法中例假日、休息日時，事業單位仍要給予防疫隔離假嗎？勞動部表示，工作日才會有請假的問題，因此若居家檢疫遇一例一休時事業單位可不用給予「防疫隔離假」，但仍希望排班能夠考量勞工身心健康。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例指出，「接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，於隔離、檢疫期間，其任職之機關（構）、事業單位、學校、法人、團體應給予防疫隔離假，且不得視為曠職、強迫以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。」

有機組員認為其中的「其他假別」應包含勞基法的例假日與休息日，勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示，防疫隔離假在特別條例中明定是要配合居家檢疫或居家隔離時讓勞工可以請的假別，而工作日才會有要請假的問題，而勞基法中的休息日或例假日原本就是休息的假別，工資原本就照給，因此事業單位可以不用給予防疫隔離假，但仍希望航空公司能夠考量勞工身心健康。

(中時 )