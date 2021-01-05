新北市「新北市住宅及都市更新中心」5日揭牌，新北市長侯友宜致詞時點名首要任務就是永和大陳社區公辦都更案，單元5、6、7將在3月開標，單元1、3、4要靠住都中心以公法人身分協助整合，「不能兩年過後我要走了還沒開工。」

今日新北住都中心成立，包括國家住都中心董事長花敬群、營建署主任秘書王東永、新北住都中心董事長陳純敬、新北市住都中心董事及代理執行長汪禮國、城鄉發展局局長黃國峰等人到場參與揭牌。

侯友宜表示，中心成立後將接軌社會住宅營運及都市更新推動業務，並與新北市政府合作，強化社會住宅與都市更新推動量能，以行政法人體制設置新北住都中心，將有助於專業人才引進以及企業化經營，並藉由董、監事會的審查及市府年度績效評鑑等完備的監督機制，亦能守護民眾權益，確保公有資產合理運用及確實地執行特定公共事務。

侯友宜說，新北30年以上老舊建築高達70萬棟，看過花蓮、台南地震，如果6級地震來要怎麼辦？ 明知有危險不做，就是不負責任的政府，還有海砂屋已經發生仍不做，叫做無能的政府。

侯友宜也對新成立的住都中心表示，下一階段指標性案件就是大陳社區都更「不能我兩年後要走了還沒開工」，目前僅完成單元2，接下來單元5、6、7在3月份決標，其中更重要的的單元1、3、4都是重大指標，有沒有決心就看這些案件進度。

侯友宜更說，他在上任兩年來推動的都更案件超過過去總和，他要求住都中心兩年內推動的案子不能比他少，一定要做出成績。

(中時 )