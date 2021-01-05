教育部次長蔡清華（左）5日一大早在新竹市副市長沈慧虹（中）的陪同下，至民富國小視察午餐廚房食材驗收與實際執行狀況。（陳育賢攝）

因應萊豬開放進口，教育部次長蔡清華5日一大早在新竹市副市長沈慧虹的陪同下，至新竹市民富國小視察午餐廚房食材驗收與實際執行狀況，包括3章1Q、食材品項、食材重量，驗收紀錄，讓學生在校一定要能享用國產在地優良食材。

為讓學生在校能享用國產在地優良食材，全國22縣市3368所國中小配合教育部修正「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」，新竹市更已於去年12月20日完成全市所屬46間學校的營養午餐換約作業。

市府表示，今天視察的民富國小為自設廚房學校，於1986年開辦、2005年改建，目前以「公辦民營」方式辦理，供應全校約2400名師生營養午餐，並依據學校衛生法設有1名公職營養師負責監督與管理午餐業務。

副市長沈慧虹表示，今天來到學校廚房，大家以為很早，但是學校營養午餐的日常都是從這麼早開始，2017年教育部與農委會要推行4章1Q，新竹市率先試辦，市長林智堅非常支持而且希望所有學校一次到位，去年改為3章1Q，新竹市仍持續辦理，就是希望新竹市的孩子要吃好、要吃在地食材，希望新竹市孩子的營養健康都跑第1，為我們新竹市的下1代吃的健康把關。

民富國小營養師張淑花指出，驗菜由營養師、廠商人員，加上學校代表3方共同監驗，這些都是每天在做的事情，現在更進步了，有校園食材登錄平台APP可以溯源，家長在上班也可以知道孩子今天吃了什麼。

校長胡如茵則表示，學校午餐首重「食品安全」，午餐的1日從凌晨2點30分起由物流中心作食材初步篩選與理貨後送至學校午餐中心，交由校營養師依據採購契約規格規範一一查驗，查驗內容包含所有食材外包裝標章、標示完整性與各產品的有效期限、外觀完整性、產品氣味以及溫度等，為提供最安心安全的「學童午餐」努力不懈。

教育處代理處長沈靜濤表示，新竹市的契約原本在食材的使用上就較為嚴格，而變更的契約範本則依照教育部的建議，新增了應使用國產品的種類與未使用國產品的罰則。

今年起，除契約換約外，學校使用3章1Q食材獎勵金，從每人每天3.5元提升至6元，學生午餐品質新竹市嚴格把關，期盼讓學生安心健康用餐。

在相關人員努力下，完善校園食材登錄與清楚標示豬、牛肉等食材原產地，並以契約嚴格規範肉類與肉類加工品一律使用國產優良產品，落實食材來源資訊透明化，學生所吃到午餐主要為國產食材。食在地，饗當季，選用在地食材，實踐從產地到餐桌的食農教育，也使讓學生吃得開心家長安心。

(中時 )