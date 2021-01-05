9年前擔任新竹縣五峰鄉公所秘書的高瑞馨，利用經辦公所辦理各項採購、工程招標的機會，收了得標廠商5萬元賄款，台灣高等法院更審一審考量高自動繳回犯罪所得，依不違背職務收受賄賂罪判刑2年，褫奪公權2年。檢不服可上訴。

2012年7月23日廠商投標承攬五峰鄉公所發包之「五峰鄉五峰國小、國中通學步道與人本環境改善工程規劃設計案」，同年月13日辦理採購評選委員會、同年月23日辦理議價，由高瑞馨擔任評選委員及審標、評選會議、議價之主持人。

廠商為求順利得標，在評選作業前及當天親至五峰鄉公所尋求高瑞馨支持，評選當天，高在評選會議中途因故先行離開會場，仍致電評選委員要求配合讓該廠商取得優先議價資格，對方為表答謝，乃於當日評選後，交付高瑞馨2萬元。

之後，高瑞馨在新竹縣竹東鎮金曲茶藝館又向廠商表示，鄉公所將辦理村鄰長自強活動，對方因感於高瑞馨就標案的協助，又交付高瑞馨3萬元。

(中時 )