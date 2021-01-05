大陸女星章子怡日前在陸綜《我就是演員3》擔任評審，看不下去金莎和金子涵的演技，未等結束就提前按燈下令喊卡，罕見在鏡頭前發飆；對此金莎又氣又憤怒，「評價我專業欠缺的東西，我都能聽進去，但我可能不喜歡人家攻擊我人格。」引起廣大網友熱議。

金莎和金子涵在《我就是演員3》重新詮釋夯劇《三十而已》，想不到才表演不到3分鐘，就被評審按NG燈終止演出，輪到章子怡講評時，她罕見大嘆一口氣，激動地批評：「我覺得演員如果沒有信念感的話，就不要走上這個舞台，為什麼一定都要當演員呢，演員難道是一個最低級的職業嗎，所有人都要來這分一杯羹？」事後受訪時，坦言自己的情緒太高昂，但沒有針對任何一個演員，只是對演員這行浮躁的現狀有些擔憂。

章子怡動怒完，坦言自己太激動，但沒有針對任何演員。(圖／翻攝自微博)

中槍的金莎雖然在微博自嘲「抱歉！我把正房演成小三了」但她事後受訪時，提到自己的演出提前中斷，內心就感到不爽、憤怒，「本身期待的是別人對我專業的一個評價，糾正我的壞毛病，評價我專業欠缺的東西，我都能聽進去，但我可能不喜歡人家攻擊我人格。」並認為一個人適合從事哪個行業，靠的是人品和命運；最後，金莎儘管知道章子怡無意針對，仍覺得這番話有些不中立。

金莎不高興被章子怡批評人格。(圖／翻攝自微博)

除此之外，金莎還在粉絲群組中爆氣，暗酸「評委也要演戲，節目好可憐，演得還行吧」，有網友力挺金莎，「說得其實沒錯，而且這些評委多少都有點看人下菜碟」、「就事論事我覺得金莎說得很好」但也有人吐槽：「可你就是不專業啊」、「好煩這人，演得好別人還會說你嗎？還上升高度」，導演吳彤也發文力挺章子怡，在網路掀起兩派論戰。

金莎私下譙評審對話曝光。(圖／翻攝自微博)

(中時新聞網)