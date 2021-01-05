正值美國國會將認證選舉人票、確定民主黨拜登從2020年總統大選勝出前夕，多家美媒爆料總統川普施壓拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），並要求他「找出」11,780張選票好讓他翻盤，引起全美譁然。對此，曾揭穿「水門案」的華盛頓郵報記者伯恩斯坦（Carl Bernstein）表示，川普的行為可謂罪證確鑿，根本比當年犯下水水門案的尼克森（Richard Nixon）前總統還更糟，足以彈劾。

曾揭穿「水門案」的華盛頓郵報記者伯恩斯坦表示，川普施壓要大選翻盤，比當年「水門案」的前總統尼克森還要更糟。

據美媒《商業內幕》報導，伯恩斯坦3日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，被問到川普施壓是否與當年「水門案」相比是否有種「即視感」時表示，川普此舉比當年水門案更糟。

伯恩斯坦表示，川普施壓拉芬斯伯格錄音檔，可謂他「罪證確鑿」，正顯示他有意破會選舉系統，並非法、不適當且毫無道德地嘗試教唆發起一場政變。他強調，對於任何一位總統而言，這份錄音檔顯示導致彈劾的足夠證據，並認為包括共和黨在內的所有國會成員，都應該立即要他辭職下台，「此時我們希望共和黨內有這種聲音」。

不過，相較於如副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）嗆川普「厚顏無恥」，以及其他民主黨人揚言要對川普發動彈劾，共和黨內多對川普行為保持沉默，讓伯恩斯坦認為，這一點正是川普此案與水門案最大差別，並表示「我們應該從水門案中記起的是，當時的英雄正是不能忍受尼克森行為的共和黨人」。

當年「水門案」中，尼克森曾明示或暗示應該掩飾其上任後，無論是由其本人或下屬所犯下一些並不完全合法的行動，但在白宮內錄下相關紀錄的錄音帶曝光後，才讓尼克森自行在1974年辭職下台。

(中時新聞網)