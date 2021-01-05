監察院改造玻璃屋今天正式開幕，院長陳菊上午率近20位監委一同參加開幕。（監察院提供）

院長陳菊擔任首位光臨嘉賓，並於咖啡杯上提名留念。（監察院提供）

監察院長陳菊上午率監委參加玻璃屋開幕儀式。（監察院提供）

院長陳菊擔任首位光臨嘉賓，並於咖啡杯上提名留念。（監察院提供）

監察院改造玻璃屋今天正式開幕，院長陳菊上午率近20位監委一同參加剪綵，宣示空間正式啟用，到場嘉賓在陳菊帶領下，現場學習以手語表達「歡迎光臨」，陳菊特別在咖啡杯上簽名留念，未來歡迎到院賓客、洽公民眾及監院同仁常來玻璃屋交流或事物討論，善加利用這個友善空間。

監察院為與社會大眾、公民團體意見交流能有更優質空間，利用院區既有玻璃屋空間進行改造，並導入公共服務，委外經營供應咖啡茶點等輕食飲料，自即日起開始試營運，除提供監察院委職員與公民團體、訪客等友善洽談的場所外，也作為員工休憩的空間使用。

監察院玻璃屋於移撥給監察院前，為行政院漁業署所使用，經行政院等單位協助調處，於民國89年完成撥用。該玻璃屋早期為日治時期的木造小庫房，鄰旁的小水池從該時期即存在，在當時做為庫房「消防用水」使用。移撥給監察院後，於民國93、94年間辦理整修，建置成U型的基本樣貌，並提供院區同仁休憩使用。

監察院玻璃屋隱身於院區邊隅，此次改造除加強玻璃帷幕所創造出的透視感，及緊臨水池的幽雅環境優勢，並優化空間機能，包括新增投影布幕、休憩座位區新增插座等，使其可隨時變身為小型展覽室或是簡報會議室，讓這處複合式交流空間的使用更富彈性。

(中時 )