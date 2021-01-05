證交所董事長許璋瑤今（5）日在歲末新春記者會中表示，台股優異表現吸引投資人踴躍參與，去（109）年新增開戶人數達67萬人，總開戶人數成長至1,124萬人，占人口總數比重上升至47.3％，即平均每2位國人就有1位參與股市投資，其中有交易人數更成長至歷年新高438萬人。

再從投資人年齡觀察，各年齡層開戶人數占其人口比重普遍提高，尤其是20～30歲年輕族群，占比從5年前25.4％水準快速增加至36.1％，大幅成長至123萬人。顯示投資人數劇增且趨向年輕化。

他指出，證交所近年來積極建構年輕小資族群投資股市友善環境，自2017年推動定期定額投資以來，投資金額連年創高，去年已達171.3億元，超越前3年合計數，並陸續推出權證、ETF等小額投資商品，以及實施盤中零股交易制度，使得小資族可投資管道愈來愈多元。年輕族群逐步加入資本市場，可望為台股注入新的動能，並緩解投資人結構高齡化現象。

(工商 )