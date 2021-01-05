證交所董事長許璋瑤表示，去（109）年前10個月外資一度賣超逾7千億元，但國內投資人則持續投入資金，台股逐步走高後，外資才大量回補；累計去年全年外資賣超縮減至5,395億元，外資信心逐漸回籠，推升指數上漲22.8％，顯示國人對資本市場高度信心，降低外資對國內股市的影響，將有利台股穩定發展。

許璋瑤指出，台股長期維持高殖利率及公司治理獲得國際肯定，是外資長期在臺投資主因。我國去年在亞洲公司治理協會CG Watch 2020評等排名第4，創歷年最佳成績，更於全球3大ESG指數維持名列前茅，去年實施逐筆交易後，台股已完整接軌國際，更能吸引外資投資，持股市值占比自2000年16.3％逐年攀升至45％。

他強調，惟根據過往經驗，遇有國際重大政經情勢變動時，外資亦會撤離部分資金，歷年來共有4次大幅賣超台股，難免影響國人投資信心，讓台股跌幅加重。以去年3月為例，當全球疫情爆發之際，外資大舉賣超臺股近3,600億元，股價短短10天之內重挫達2千8百餘點，至去年前10個月外資賣超逾7千億元，創歷年新高。

不過，但國內投資人則持續投入資金，台股逐步走高後，外資才大量回補；累計去年全年外資賣超5,395億元，指數上漲22.8％，顯示國人對資本市場高度信心，相對降低外資對國內股市的影響。

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