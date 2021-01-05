證交所董事長許璋瑤指出，零股交易去（109）年10月26日上路，投資標的以高價股與金融股居多，也讓各公司股東人數驟增。以成交量、值均列居首位的台積電（2330）為例，股東人數由年初45.5萬人增至年底61.1萬人，增幅34.3％，成交值第2的大立光（3008）由1.4萬人增至4.8萬人，更是翻了2.43倍；另金融股情況雷同，其股東結構均有明顯變化。

許璋瑤說，去年3月全球股市受疫情影響最為嚴峻之際，我國研議近10年的逐筆交易制度，仍依原計畫實施，值得慶幸的是，在事前充分準備與完整配套措施下，於3月23日順利上線並穩定運行。實施後大幅提升交易效率，委託筆數成長近5成，成交張數與金額均有8成以上增長，對提升臺股價量具有貢獻。

另在盤中零股交易自10月26日實施以來，零股交易明顯比盤後交易活絡，成交值是過去3倍以上，成交戶數亦由21.8萬戶擴增至61.6萬戶，其中以21至30歲年輕族群增加3.1倍最多，顯示新制度頗受年輕人歡迎。

投資對象以高價股與金融股居多，亦讓各該公司股東人數驟增，以成交量、值均列居首位的台積電為例，股東人數由年初45.5萬人增至年底61.1萬人，成交值第2的大立光由1.4萬人增至4.8萬人，金融股情況雷同，其股東結構均有明顯變化。

(工商 )