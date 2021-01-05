31歲香港女星陳瀅因有著甜美臉蛋和火辣身材被封為宅男女神，2015年她和賭王何鴻燊兒子何猷亨公開交往，但隔年宣告分手，無緣嫁進賭王家。最近陳瀅回加拿大陪外婆和親人，她在IG曬出一支自己穿著粉色紗裙擺動裙擺的短片，但眼尖網友發現她疑似「洩底」，露出美臀和黑色丁字褲，性感度爆表。

陳瀅人美又有高學歷，畢業於英屬哥倫比亞大學工商管理學士學位，2014年她演出《女人俱樂部》，接著參加《四個女仔三個BAR》闖開知名度，感情生活方面她和何猷亨分手後，陸續與羅天宇及陳家樂傳出緋聞，但她強調只是好朋友關係，不認是男女朋友。

陳瀅最近在加拿大和家人團聚。（圖／翻攝自missjni IG）

當年陳瀅一度有望嫁進賭王家卻閃電喊切，八卦媒體報導，陳瀅逼婚不成使兩人分手，何猷亨還為躲她到台灣long stay，陳瀅則說兩人有共識想先拚工作，決定從情侶關係再退一步，否認逼婚。去年底陳瀅受訪認剛出道時被騙去一個奇怪通告，到現場後被工作人員指定：「妳領口可不可以拉低一點？」

陳瀅疑似走光。（圖／翻攝自missjni IG）

陳瀅說，當下她回應因為沒穿內衣，所以不方便配合，事後卻被廠商找上門向經紀人抱怨，讓陳瀅相當委屈又生氣。最近她回加拿大和家人團聚，不忘透過社群網站分享近況，她曬出自己穿著前短後長的紗裙逛公園的影片，興致一來便華麗轉身大甩裙擺，眼尖網友則發現疑似露出了黑色底褲，留言問：「走光啦」、「看到屁股了」、「黑絲美臀」、「果然散發仙氣」。

(中時新聞網)