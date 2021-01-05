根據健康照護研究公司46brooklyn出具的分析報告，包括艾伯維（Abbvie Inc）與必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）在內等藥廠，將從2021年起調漲在美國的500多種藥品目錄價格。

在調漲價格之際，製藥商正深受新冠肺炎疫情的衝擊，這場大流行病減少醫生就診次數，以及對某些藥物的需求。此外，他們還得對抗川普政府新實施的藥品降價規定，這些新規將降低製藥業的獲利能力。

路透社上周報導輝瑞與葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）等公司將調漲300多種藥品價格，這些藥品也出現在這500多種藥品的漲價清單上。

46brooklyn表示，幾乎所有漲幅均不到10%，漲幅的中位數為4.8%，略低於去年漲幅。

艾伯維調漲約40項藥物的價格，其中包括全球最暢銷的類風濕關節炎治療藥物Humira價格上漲7.4%。明年此款藥品的營收料將突破200億美元。

必治妥施貴寶調漲約12種藥物的價格，包括癌症藥物Revlimid與Opdivo分別調漲4.5%和1.5%，抗凝血劑Eliquis價格調漲6%。

從漲價幅度與漲價藥品數量來看，自2015年以來藥價漲勢已大幅放緩。但46brooklyn表示，針對「聯邦醫療補助計畫」（Medicaid）的數據所做的分析顯示，每種品牌藥物的平均費用仍在上漲。

(時報資訊)