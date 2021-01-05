高通今(5)日最新宣布，推出高通Snapdragon 480 5G行動平台，為Snapdragon 4系列中首款具備5G功能的行動平台，Snapdragon 480將持續推動5G進一步普及，採用Snapdragon 480 5G 行動平台的首款商用裝置預計於2021年初上市，目前已經OnePlus、HMD Global以及OPPO、vivo等。

高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示，高通技術公司不斷加速推動全球5G商業化，期望能讓5G智慧型手機更加普及，尤其在如今全球各地的人們正持續透過遠距連結保持聯繫的情況下。Snapdragon 480 5G行動平台將超越OEM廠商及消費者的期待，以經濟實惠的價格提供中高階功能。

高通表示，Snapdragon 480 5G行動平台提供4系列迄今最先進的功能，其在5G和連網能力上，Snapdragon 480搭載Snapdragon X51 5G 數據機及射頻系統，支援毫米波和6 GHz以下頻段、獨立組網(SA)和非獨立組網(NSA)模式、分時雙工(TDD)、分頻雙工(FDD)以及動態頻譜共享(DSS)；在效能及電池，Snapdragon 480可讓智慧型手機用戶生產力更持久，且充電更快速；照相上藉由採用高通Spectra 345 ISP，4系列首度支援三組ISP，讓用戶可以拍攝精美的照片和影片；至於娛樂，Snapdragon 480升級了串流及電競用戶體驗。每秒高達120幀的FHD +顯示支援技術可提供無比清晰的內容，影像渲染更迅速流暢。

目前看到會導入Snapdragon 480的手機品牌廠包括有OnePlus、HMD Global、OPPO、vivo，採用Snapdragon 480 5G 行動平台的首款商用裝置預計於2021年初上市。

(時報資訊)