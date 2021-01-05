中國大陸昨新增33例新冠肺炎確診，其中17例本土病例，分布在河北、遼寧、北京，河北就占14例，共4個村或社區被列為中風險；今日起，石家莊市槁城區增村鎮小果莊村更調整為高風險地區，是大陸唯一高風險地區。河北目前包括張家口涿鹿縣、邢台市均進入戰時狀態。

在河北新增的確診病例中，石家莊市即報告11例，邢台市報告3例。值得注意的是，昨單日河北省還新增30例本地無症狀感染者，均為石家莊市報告。

據大陸國務院應對新冠肺炎聯防聯控機制發布，自1月5日起，將石家莊市槁城區增村鎮小果莊村調整為高風險地區，為目前中國唯一的高風險地區。石家莊市槁城區增村鎮劉家佐村、邢台市南宮市天地名城小區、邢台市南宮市天一合院小區則為中風險地區。

涿鹿縣應對新冠疫情工作領導小組辦公室4日則發通告稱，當前境外疫情加速蔓延，多國出現變異病毒，國內多地出現本土確診病例。近日，石家莊、邢台也相繼出現新增本土病例，特別是隨春節臨近，人員流動和聚集增加，疫情傳播風險加大。面對疫情要時刻保持警惕、警醒和緊張，全面進入戰時狀態。要求避免人員聚集，建議取消一切非必要性聚餐等活動，婚喪嫁娶一律從簡。盡量不要前往人員聚集場所尤其是密閉場所。

同日，邢台市也宣布進入戰時狀態，要求盡快查清傳染源頭，堅決阻斷疫情傳播擴散。

(中時 )