遭台中富王鴨肉店小老闆以不堪言詞辱罵的女熊貓外送員，近日獲得許多網友聲援，女外送員的身分也隨之曝光，目前該女是中部大學的碩士生，平時利用課餘時間兼職外送，爆發風波後因家人擔心安危，她已決定暫時休息，不再外送。

據《三立新聞網》報導，女熊貓在臉書名為廖天甜，目前在中部某大學攻讀「環境工程研究所」，平時利用課餘時間兼職外送，賺取學費、生活費，卻因鴨肉店風暴，家人擔憂她的安危，決定暫時「不跑了」，她強調暫停外送，並不影響生活品質。

廖天甜透露，當初會投入「外送員」一職，全因與朋友參加熊貓外送人員說明會，認為這是一條賺錢的途徑，就這樣開啟半工半讀的外送人生。外界可能很難將外送員與一名碩士生做連結，但廖天甜認為「我們還是一樣努力不懈，追求自己的夢想」，當外送員的這些日子，許多同行夥伴在路上看到老弱婦孺，都會協助幫忙；遇到車禍時，也會伸出援手。

廖天甜進一步指出，外送員不只是外送員，「在我們看到你需要幫助時，我們會伸出援手」，從她的話語中，不難看出她對工作的熱情。

(中時新聞網)