中部不少傳產、隱形冠軍企業，在國際都有事業布局，疫情期間逢低買進，超前部署海外置產。（盧金足攝）

美中貿易戰及疫情夾擊下，國際經貿情勢驟變，連帶改變供應鏈生態，台商返台及在地投資掀熱潮，經濟部統計，近兩年投資台灣三大方案，台中累計166件、總投資金額2089.38億元，件數全國第一，經發局統計民間投資79件、5188億元，企業投資台中之外，不受疫情影響，中部企業主向海外置產也超前部署，連建商遠在美國推案，很多為中部企業主出手。

全球遭受新冠肺炎疫情大海嘯，但多企業主建商危機入市，遠征美國舊金山推出百億大案，吸引台灣不少企業二代菁英關注，資金回流台灣，不只資產投資台灣，也布局海外。

大陸建設董事長張良吉表示，繼馬來西亞吉隆坡酒店式公寓開發案後，大陸建設在美國舊金山街區中心推出開發案「尚芮公寓SERIF」，中部不少傳產企業主因應選擇將子女送往國外深造，作為子女讀書時的宿舍，或出差舊金山時的居所，海外購屋帶動買氣。

張良吉說，舊金山三面環海且內陸有山，加上嚴格的建築法規限制，可開發的土地相當稀少，湧入的科技行業人員造成房屋供不應求，t周邊常見一房難求，「尚芮公寓SERIF」將台灣豪宅經驗移植到美國。

公設有瑜珈室、健身中心、寵物水療中心、全天候接待大廳，頂樓打造造景屋頂平台、日光Lounge與私人宴會廳。

張良吉表示，「尚芮公寓SERIF」與Sydell Group飯店集團合作，以創意商店共享的模式進行複合式整體開發，規畫有236間客房的飯店，一樓空間有舊金山傳奇的Magic Theatre之外，還與包括花店、餐廳、酒吧在內的幾家當地企業共享空間，與Market Street的城市能量相互呼應。

(中時 )