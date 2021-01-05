為鼓勵旅客春節假期前往北部旅遊，台灣高鐵（2633）特別配合交通部「春節疏運孝親專案」，加碼推出「春節圓滿」專案。即日起，旅客購買春節期間出發高鐵假期24條指定自由行行程，飯店住宿最低0元起，再加碼贈送每人「高鐵標準車廂對號座半價兌換券」一張。

同時，春節期間入住「飯店聯票」合作的17家指定飯店，不僅可享高鐵車票6折優惠，適用敬老票身分優惠旅客，高鐵公司更加碼祭出4折優惠。歡迎旅客及早規劃春節期間「搭高鐵?遊台灣」的美好假期，輕輕鬆鬆一起春節北上慶團圓。

台灣高鐵表示，「春節圓滿」專案針對台北/新北/基隆/桃園/新竹等北部五個地區，推出「高鐵假期」及「飯店聯票」二大旅遊產品加碼優惠方案；即日起至1月31日購買「高鐵假期」24條指定自由行行程，並於上述春節期間出發，除享行程優惠價，每名旅客都可再獲贈「高鐵標準車廂對號座半價兌換券」一張；以左營出發到台北，入住捷絲旅台北西門館、兩人同行為例，每人只要2,980元起，相當於高鐵來回票價，住宿等於免費贈送。

廣受旅客好評的「飯店聯票」也有超值優惠，1月11日起至2月18日，凡於「春節圓滿」專案17家指定合作飯店官網訂房，選擇上述春節期間入住，即可享高鐵車票6折優惠；更好康的是，旅客若符合敬老票身分，還可享4折優惠。

此外，飯店另提供住房專案優惠價，以台北福華大飯店為例，入住高級客房含早餐，每晚只要2,600元起。歡迎旅客把握難得優惠，迎接長輩春節北上慶團圓。

高鐵表示，春節期間出遊仍需配合政府「秋冬防疫專案」，切實做好各項防疫措施，旅客自進入高鐵車站即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。

高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。敬請旅客切實遵守佩戴口罩等防疫措施，共同守護台灣得之不易的防疫成果。

(工商 )