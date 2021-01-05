何妤玟4日迎接44歲生日，當晚嘻哈團體「麻吉」前成員大隸展現貼心及浪漫，不只準備愛心氣球，還帶她去吃燭光晚餐，讓她過了一個很棒的生日。她5日被問到新戀情大方回應：「謝謝他用心安排的生日晚餐，很開心。」並感性表示：「認識十多年能有緣分重逢，很珍惜。」字句充滿甜蜜，也讓外界期盼兩人感情有好的發展。
細數何妤玟與大隸的感情發展，可說相當浪漫，兩人認識13、14年，在她與前夫邵天成離婚後，因心理諮商師的建議，她重新聯絡上大隸，兩人多年前曾約會過一陣子，但後來因彼此生活圈差異大，加上當時各自更想發展事業而轉淡，多年後重逢，兩人心境都有了成長與轉變，因此更加珍惜彼此的陪伴。
去年8月何妤玟就被直擊與大隸同進同出，兩人還在節目Call Out甜蜜表白，沒隔多久，隨即又在節目中甜蜜互動，當時大隸還不小心親到她，現在戀情終於開花結果，令人祝福及開心。
(中時 )
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