回顧2020年全球資金動向，美股基金以淨流入269億美元稱霸；亞股中印度吸金233.7億美元一枝獨秀，是唯一淨流入市場。

根據EPFR統計，美股基金上週淨流入49.97億美元，且受惠於去年第4季強勢吸金675.07億美元，使全年累計資金動能由負轉正，以累計淨流入269億美元成為2020年全球股票基金最吸金的市場，一掃自2015年以來連5年淨流出的窘境。

中國信託投信表示，印度成為2020年所有新興亞洲股市中，唯一外資淨流入的市場，連續14週吸引外資淨流入；台股則是少數倒吃甘蔗的市場，第4季吸引外資穩定大幅流入。上週最受外資青睞的亞洲市場分別為台灣、印度、南韓，各吸引15.9億美元、8.8億美元、3.1 億美元。

保德信投信分析，2020年僅有印度為亞股市場中唯一的贏家，全年度獲233.7億美元資金挹注，相較之下，南韓股市失血逾200億美元，台股也淨流出近160億美元；另外，東協市場的泰國與馬來西亞股市，分別淨流出82.87億美元、57.82億美元。

不過，從股市表現分析，外資買賣超並非與股市表現呈現完全正相關。保德信投信指出，2020年台、韓漲勢傲視群倫，韓股年度大漲超過3成，台股漲幅也達22.8%，印度股市則上漲15.75%在亞洲市場排名第3，越南股市以漲幅14.87%位居第4強，馬來西亞股市也力守正報酬率。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股多頭氣勢銳不可擋，萬五大關在即，但2020年外資對台股創下歷年最大賣超規模，顯見台股2020年的漲勢以內資為推升要角。

展望2021年，葉獻文表示，全球景氣持續轉佳，台股向來能率先受惠景氣好轉趨勢，且弱勢美元態勢不變下，這波自去年11月以來外資回補的趨勢可望延續，外資回補潮預期將成為2021年另一波推升台股指數的動力。

(中央社)