林智勝去年腳踝韌帶斷裂動刀，球季提前結束，今天他赴耕莘醫院體檢時談到目前的身體狀況，他表示身體狀況正常，但之前開刀的地方有些角度還沒能恢復正常，走久腳還是會不舒服，預計還要一個月的時間完全恢復，希望藉由這段時間盡量把角度拉回來。

「我現在身體正常，這段時間都在高雄長庚利用他們從日本鳥取引進的訓練設備來訓練。」林智勝透露，自己現在5天都在醫院，2天物理治療、3天做腳踝訓練，像是蹬高、單腳站立，練習穩定性跟力量，預計還要1個月的時間才能回到球隊。

林智勝表示，自己的左腳踝是內外側韌帶都斷掉，醫生是用線釘把原本的韌帶拉回來，雖然不用拔釘，但因為縫得比較緊，導致腳踝的角度仍有些受限，因此走久了腳還是會不舒服，「要想辦法在這個月的時間慢慢拉回來，再做一些肌力訓練、重量。」

而兄弟春訓即將在本周五展開，林智勝表示，自己會在明天先向球隊報到，向球隊、教練團報告自己的狀況，尤其是自己現在需要往返醫院復健，「因為從宿舍到醫院要一段時間，會詢問是否能住家裡，因為只要10分鐘，但最後還是要球隊同意才行。」

至於重返賽場的時間表，林智勝坦言自己還未想過比賽，「我的認定是當我做一些棒球上的訓練都沒有問題時，我才會想到比賽，現在腳旋轉還是會不舒服。」

(中時 )