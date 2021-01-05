LME期鎳2021年開紅盤即大漲近5%，回升至1.7萬美元之上高檔，延續去年第二季以來的漲勢。隨著鎳價及不鏽鋼價調漲，有利不鏽鋼業者包括允強（2034）、彰源（2030）等本季營運比上季成長。

印尼發生地震後，市場擔憂供應鏈中斷，以及中國和歐洲製造業活動穩健加上美元續貶，帶動LME期鎳大漲近5%，回到高檔。周一(4日)報價，期鎳上漲791美元，為每公噸17404美元。

去年自第二季後，國際鎳價一路上漲，拉抬不鏽鋼價。上游燁聯(9957)1月不鏽鋼內外銷盤價大漲，其中，304系列大宗熱冷軋不鏽鋼品每公噸大漲5500元，另一上游大廠唐榮(2035)也同步漲內銷盤價每噸5500元。

燁興(2007)1月盤價，也是大漲開出，其中，不鏽鋼盤元每噸大漲6000元，碳鋼盤元每噸大漲3500元，反應目前碳鋼及不鏽鋼原料飆升，帶動價格進一步大漲。

燁聯1月盤價大漲，通路商新鋼（2032），以及下游加工業者包括允強（2034）、彰源（2030）、運錩（2069）等去年第四季至今年第一季鋼價同步上調，對營運有利。

允強去年第三季EPS 0.46元，前三季EPS 1.15元，低於前年同期的1.6元；去年1~11月營收116.51億元，年減22.43%。展望今年隨著鎳價及不鏽鋼價調漲，加上全球經濟景氣逐步回溫，可望帶動業績重回成長軌道。

(時報資訊)