上半年晶圓代工產能持續吃緊，聯電(2303)除了8吋晶圓代工價格陸續調漲，公司證實12吋晶圓代工價格也開始調漲。

聯電因8吋晶圓代工產能嚴重供不應求，已自去年第四季起，陸續調高8吋晶圓代工價格。由於12吋晶圓代工接單也相當強勁，目前公司也已陸續跟進調漲代工價格。聯電指出，新訂單已先漲價。

另外，針對外界點名聯電是旺宏(2337)6吋晶圓廠的潛在買家，聯電表示，不評論市場傳言。聯電過去將旗下6吋晶圓廠切割給子公司聯穎投入砷化鎵生產後，聯電已無6吋晶圓廠。

聯電去年前三季EPS達1.5元，優於前年同期之0.5元，並樂觀看待去年第四季營運，單季營收可望再挑戰新高，預估季成長在2%至3%。

聯電在日本新廠加入營運，以及受惠8吋產能供不應求，2020年前11月營收創同期新高，達1615.32億元，年增19.8%。

展望去年第四季，由於居家上班與在家學習趨勢的推動，消費性和電腦相關應用的需求將引導晶圓出貨量溫和增長。聯電預期晶圓出貨量季增1~2%，美元計的平均銷售價格(ASP)季增1%，毛利率將持平，產能利用率約95%。

展望今年，隨著晶圓代工產能持續吃緊，加上漲價效益，聯電今年營收與獲利可望再比去年成長。

(時報資訊)