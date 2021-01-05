BWF世界羽聯世界巡迴賽要從下周二（12日）開打的YONEX泰國羽球公開賽重燃戰火，BWF官網分享了上周幾位羽球好手的佳句，來為比賽增加討論度，也跟球迷分享許多勵志的話語，女單世界球后戴資穎在出發泰國比賽前寫給自己的激勵字句也入選。

全球體壇2020年因為新冠肺炎大流行賽程大受影響，戴資穎從去年3月全英羽球公開賽後就沒有參加正式國際賽，今年1月的泰國站賽事，是小戴睽違約10個月再度挑戰國際賽事，前天已經出發的她，上周透過Instagram分享出發在即的心情，表示有家人、團隊、球迷一直支持她，讓她勇敢踏出家園繼續挑戰，她在文章最後寫到的「是...我會努力，直到最後。因為我是戴資穎，我永不放棄。」被BWF選為單周佳句之一。

戴資穎的臉書分專分享了BWF官網這篇文章，裡面也有許多羽壇人士的單周佳句，例如英格蘭混雙組合艾利斯（Marcus Ellis）／史密絲（Lauren Smith）同樣對泰國站賽事有滿滿期待，兩人表示：「我們會在泰國全力以赴、打出最佳表現，要在曼谷製造美好回憶。」

馬來西亞名將李宗偉退休後，就要由年僅22歲的李梓嘉接棒，李宗偉也對小老弟信心滿滿，表示：「李梓嘉有能力擊敗任何人，我對此深信不疑。」大馬羽球美女吳柳螢希望透過泰國公開賽找回比賽感覺，她說：「在這麼長時間沒打任何國際錦標賽後，我的目標就是找回『比賽的感覺』。」

這次泰國賽事採取「泡泡園區」保護選手，選手抵達後先隔離7天、通過病毒檢驗才能出賽，泰國羽球協會主席帕塔瑪（ Khunying Patama Leeswadtrakul）表示：「這個泡泡比賽園區會是全世界最安全的參賽環境。」

(中時 )