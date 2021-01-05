人妻帶小孩看密醫疑遭襲胸 衛生局已送法辦 13:252021/01/05 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 人妻帶小孩看密醫疑遭襲胸 衛生局已送法辦。（新北市衛生局提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體爆料五股一名藏身豪宅的密醫涉嫌對人妻襲胸，新北市衛生局5日表示，已在去年11月20日前往稽查，並依涉嫌違反醫師法罪嫌送地檢署偵辦。 該名密醫診所位於五股豪宅區內，一名人妻日前帶著孩子去調理身體，卻疑遭到襲胸，事後丈夫得知氣得報警，並向衛生局舉發。 新北市衛生局表示，衛生局去年11月9日接獲民眾陳情後，前往稽查，發現民宅疑似有執行醫療業務行為，涉違反醫師法，因涉及刑法規定，已將全案移送地檢署偵辦，釐清事實真相 溫泉水抽驗 2業者複檢未過挨罰 溫泉水抽驗大腸桿菌超標！ 2業者複檢未過挨罰 (中時 ) #人妻 #密醫 #衛生局 #襲胸 #新北市衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女友上空入鏡男星手一伸疑幫擦豐胸霜 網狂轟猥瑣 23:592021/01/03 娛樂 最辣人妻化身性感福袋回饋粉絲 全身脫光洩限制級曲線 16:282021/01/03 名人 居檢者偷溜K歌搭客運 南市重罰 04:102021/01/02 地方新聞 北市嚴格執行豬肉標章稽查 若不合格將開罰 09:282021/01/03 政治 行刺畫面曝光！熊貓外送員帶槍送餐 與客戶爆衝突遭砍傷 22:282021/01/04 社會 標章、來源證明亂象叢生 抽驗稽查 全台動起萊 04:102021/01/03 焦點要聞 豬肉標示原產地 竹縣衛生局稽查無不法 11:002021/01/05 寶島 萊豬開放進口 南市府元旦連假稽查逾1000家次 18:292021/01/03 生活 遭百公斤模具重壓 鐵工廠老闆送醫不治 14:442021/01/04 社會 寒流燒炭取暖 情侶中毒1死1傷 04:102021/01/05 社會新聞 中市衛生局到素食店查萊豬惹議 侯友宜：新北有程序、步驟 11:562021/01/05 政治 社會熱門新聞 台中鴨肉男店員瞬間變「網紅」 真實身分遭起底 - 社會 男子跨年夜被趕出門 妻傳訊「身體不適」 返家見陳屍屋內 - 社會 助理遭控騙財騙色樣樣來 立委林俊憲知情「要想想」沒處理 - 社會 又是讓座糾紛 台中一中學生與阿伯公車扭打 警：已開單追查 - 社會 乾兒子自稱「鴨王」洗劫3000萬 貴婦氣炸：長這樣怎麼當鴨 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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