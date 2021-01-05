媒體爆料五股一名藏身豪宅的密醫涉嫌對人妻襲胸，新北市衛生局5日表示，已在去年11月20日前往稽查，並依涉嫌違反醫師法罪嫌送地檢署偵辦。

該名密醫診所位於五股豪宅區內，一名人妻日前帶著孩子去調理身體，卻疑遭到襲胸，事後丈夫得知氣得報警，並向衛生局舉發。

新北市衛生局表示，衛生局去年11月9日接獲民眾陳情後，前往稽查，發現民宅疑似有執行醫療業務行為，涉違反醫師法，因涉及刑法規定，已將全案移送地檢署偵辦，釐清事實真相

(中時 )