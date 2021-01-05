重返NBA受挫的林書豪，傳言可能掉頭回去CBA，重新與老東家北京首鋼簽約。去年10月大陸「籃球記者賈磊」傳出勇士隊主將柯瑞喜歡林書豪，結果勇士在12月試圖簽約豪哥失敗。相同的消息來源本月5日指出，林書豪與首鋼溝通後表態願意回鍋。

林書豪若確定返回大陸，最快在2月4日第二階段的CBA賽事結束後就會加盟首鋼，距今還有1個月時間。金州勇士上個月20日打算簽下林書豪之後將他釋出，讓他保有去發展聯盟打球的權利，最後因國際籃總(FIBA)的澄清信延誤而破局。

《紐約時報》記者報導，NBA注意到林書豪的問題，計畫加入「林書豪條款」，特許發展聯盟的母隊簽下1位擁有5年資歷的自由球員。話雖如此，即使去發展聯盟打球也不保證能返回NBA。首鋼隊在林書豪離開之後戰績不佳，從例行賽第4跌到目前的第14，他們正積極從美國尋找「外援」。

以客觀條件來看，NBA眼下尚有許多老將簽不到合約，位置與豪哥相同的矮將「小刺客」湯瑪斯(Isaiah Thomas)狀態不錯也才31歲就沒人要了，選秀落榜的年輕球員像是「球二弟」利安吉羅鮑爾也還在力爭上游。

(中時新聞網)