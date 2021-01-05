證交所董事長許璋瑤表示，台股目前本益比（PE）為22.4倍，雖然較往年的15～16倍，但只要台股維持3％以上高殖利率，目前台股表現屬於有基之彈，擁有堅強的基本面支撐，目前PE仍屬於適中水準，對台股有信心。

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