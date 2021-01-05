許璋瑤：目前PE22.4倍仍屬適中水準 13:192021/01/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所董事長許璋瑤表示，台股目前本益比（PE）為22.4倍，雖然較往年的15～16倍，但只要台股維持3％以上高殖利率，目前台股表現屬於有基之彈，擁有堅強的基本面支撐，目前PE仍屬於適中水準，對台股有信心。 許璋瑤：外資賣超7千億元後逐步回補台股 外資可望持續回補 利多簇擁 台股後市看俏 (工商 ) #PE #許璋瑤 #仍屬 #適中 #台股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》月線盤堅or季線靠攏 萬五前先震盪(倫元投顧提供) 08:522021/01/05 財經 台灣全市場半導體指數發布 成分股計132檔 09:592021/01/05 財經 1分鐘讀財經》股市牛氣沖天 勞動基金去年估賺4000億 08:132021/01/05 財經 許璋瑤：零股交易帶動雙王股東人數激增 12:502021/01/05 財經 風險情緒正向 信用、新興債動能穩健 04:102021/01/05 投資理財 12月PMI仍旺 陸製造業復甦 04:102021/01/05 產業財經 高捷10年大計 考慮納入東高雄 04:102021/01/05 地方新聞 天網惹議 人權會：疫情緩和後檢視 04:102021/01/05 生活新聞 板橋管線破裂漏水 潛水夫修復 04:102021/01/05 地方新聞 許璋瑤：台股2年漲51％ 資金+基本面堅強支撐 12:402021/01/05 財經 《台北股市》詹祖光：台股評價墊高 電動車領風騷 10:172021/01/05 財經 財經熱門新聞 一位貪婪者告白：當沖航運股 1天狠賺100萬元 - 財經 台塑越鋼20億美元聯貸 大爆棚 - 財經要聞 - 工商時報 被川普賜死後 華為業務大縮水？ 任正非一句話回應 - 財經 政院版初審 汰舊車減稅 車齡拉長逾10年 - 財經要聞 - 工商時報 價格瘋漲！ 印度組織喊鐵礦石禁出口 陸卻沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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