證交所董事長許璋瑤指出，去年申請新股募股（IPO）上市家數為19家，較前年20家略減，今年IPO家數目標將設定在22～24家；另在今年第3季將上路的創新板，目前已積極與相關企業接洽中，預期第一波將有5家公司可掛牌。

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