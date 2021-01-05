許璋瑤：今年首波創新板家數目標5家 13:192021/01/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所董事長許璋瑤指出，去年申請新股募股（IPO）上市家數為19家，較前年20家略減，今年IPO家數目標將設定在22～24家；另在今年第3季將上路的創新板，目前已積極與相關企業接洽中，預期第一波將有5家公司可掛牌。 許璋瑤：零股交易帶動雙王股東人數激增 2020年IPO 資誠：七隻小金雞出頭 (工商 ) #許璋瑤 #創新板 #家數 #IP #首波 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 許璋瑤：去年新開戶20～30歲 占比增至36.1％ 12:492021/01/05 財經 許璋瑤：台股2年漲51％ 資金+基本面堅強支撐 12:402021/01/05 財經 2大利多撐腰 IPO家數將超越去年 04:102021/01/05 財經焦點 許璋瑤：外資賣超7千億元後逐步回補台股 12:492021/01/05 財經 陸港觀盤－火鍋成餐飲業中成長力道最強者 04:102021/01/05 全球財經 台股科技基金 2020年平均報酬24％ 04:102021/01/05 投資理財 股匯開紅盤雙漲 15000在望 04:102021/01/05 財經焦點 1分鐘讀財經》股市牛氣沖天 勞動基金去年估賺4000億 08:132021/01/05 財經 台彩2021年「2000萬超級紅包」強運登場 11:112021/01/05 生活 《電子零件》南電續攻13年新高價 今年成長續看旺 11:252021/01/05 財經 NBA》東契奇創紀錄角大三元成績單 獨行俠客場輕取火箭 12:062021/01/05 體育 財經熱門新聞 詭異！馬雲被失蹤2個月 國際媒體急找他 - 要聞 價格瘋漲！ 印度組織喊鐵礦石禁出口 陸卻沒在怕 - 財經 3大外資喊升 台積電目標價衝到新境界 - 財經 - 工商 比特幣一度急崩近4000美元原因曝光 美政府公告成殺手 - 財經 最後一盤甩尾！台積攻542元天價 台股收盤直衝15000點 - 要聞 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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