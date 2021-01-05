「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎境外生專案入境措施研商會議」將在明(6)日上午10點於教育部舉行，主持人為教育部次長劉孟奇。（李侑珊翻攝）

英國傳出變種病毒，並入侵我國，指揮中心已宣布，元旦起禁止外籍人士入境，被視為是二度鎖國，各大學嚴陣以待，但陸生大表擔憂，認為又是突然宣布的決策，未通盤詢問與考量，尚未回台的陸生恐將無止境休學，對此教育部、衛福部、外交部、陸委會、移民署等部會，將於6日舉行跨部會討論。

「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎境外生專案入境措施研商會議」將在明(6)日於教育部舉行，主持人為教育部次長劉孟奇。

會議公文已在上周發送給相關業務各部會，其中包含：內政部、內政部移民署、外交部、外交部領事事務局、交通部民用航空局、大陸委員會、衛生福利部、中央流行疫情指揮中心、教育部綜合規劃司、教育部國際及兩岸教育司、教育部高等教育司、教育部技術及職業司、教育部學生事務及特殊教育司、教育部國民及學前教育署、教育部高等教育司教育品質及發展科、教育部高等教育司大學經營及發展科。

根據議程顯示，會議討論事項有兩項，第一案是「有關指揮中心109年12月30日公告非本國籍人士，須符合規定始得入境之範圍及定義，提請討論」。該項討論內容則是，對於限縮外籍人士入境，以及檢疫規定僅限持有居留證的外籍、陸港澳人士始得入境，但有部分陸生反應，沒有居留證等疑義。另學校亦詢問已入境的境外生，或新聘外籍教師，其入出境適用最新管制措施等相關事宜。

議程當中呈現的第二案則是，「有關後續境外學位生入境相關防疫作業專案規劃」，教育部已向各大學調查，109學年度第2學期，預計入境的新生人數約為4489人，其中一般大學76校為2404人、技專院校41校有2085人。明日召開的跨部會會議，將討論尚未入境的境外生，返台專案作業與配套應如何調整

(旺報 )