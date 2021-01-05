解放軍新一代航母

就在中方加速打造兩艘新一代航母的同時，解放軍也正快馬加鞭，進行訓練計畫，以滿足這高科技戰艦下水的需求。

據《南華早報》（South China Morning Post）5日報導，兩名獨立軍方消息人士說，第4艘航母今年初將開始安放龍骨，打造003航母的作業已在進行，而它們都將裝備最先進的電磁彈射系統。

消息人士說，由於新冠肺炎疫情衝擊，相關經濟成長趨緩，加上一些技術問題，因此延遲了解放軍第4艘航母的打造。其中一位要求匿名的消息人士說，中方海軍去年已採購，並準備好建004航母所需的特殊鋼材，而艦上部分元件已開始打造。

China speeds up building aircraft carriers but will PLA sailors be trained for hi-tech ships in time? https://t.co/qXaRBhLzny — SCMP News (@SCMPNews) January 4, 2021

網上最新的報導顯示，中方正加快硬體建造，如大型浮動平台，還有新船廠等，以支援航母打造專案。而據江南造船廠母公司中國船舶工業集團在社群媒體的報導顯示，正在打造003型航母的上海江南造船廠展開了為期3年的擴建。

(中時新聞網)