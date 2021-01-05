英國傳出變種病毒入侵我國，指揮中心在去年12月30日宣布禁止外籍人士入境，但境外生管理方案模糊不清，像是陸生方面，教育部僅提及採取專案管理，陸生焦慮不已，深怕又無法回台，學業因此荒廢，而相關政府部會則是在衛福部宣告二度鎖國後，時隔8天才召開跨部會會議，此舉不只堪稱落後部署，還視學權於無物。

蔡政府將防疫與仇中扣連，罔顧人權，去年不只導致「大小明」、新婚陸配回台過程艱辛萬分，陸生返台就學過程，更是深受折磨，甚至還歷經教育部「髮夾彎」的對待，抽回公文，反悔讓陸生回台，學子、家長還有學校因此備受煎熬，這段痛苦的經歷，仍歷歷在目，政治霸凌形成的傷痕，依舊無法癒合。

英國變種病毒在全球肆虐，台灣之所以有病毒入侵，則是因為蔡政府開放英國班機來台，因此進入二度鎖國階段，但指揮中心挨批反應慢，相關境管政策也只能採取急就章的方式，緊急宣布，話說得模糊，甚至包含陸生在內的境外生管理政策，跨部會會議推遲了8天才舉行。

像是教育部，則是發文給各大學，強調配合指揮中心政策，即日起暫緩受理境外學位生入境申請，則以去年12月30日設定為期限，此日之前，尚未返台的境外生，只要持有「教育部專案許可並由學校核發之境外生入境許可證明」，後續仍可來台。

但問題出在指揮中心的指令下得突然，並且也在去年12月30日的記者會提及，在非本國籍人士方面，除非具有居留證等資格，否則都禁止入境，但陸生沒有居留證，即便可透過教育部開放專案許可，在最後期限的跨年夜返台，但蔡政府作為已不可信，學子擔心抽回公文的反悔事件恐再上演，迄今沒有回到台灣的陸生，元旦之後是否能回台，仍是未定之數。

一名住在淡水的陸生反映，陸生沒有居留證，「這樣問題就出現了」，每次出入境，都得拿到台灣批准通知，偏偏元旦起，便不會再批准陸生來台，「咱一旦回家鄉過年，就再不能繼續到台灣讀書。」

該名淡水陸生直言，如此做法非常不公平，「台灣不發居留證給我們，如今再用我們沒有居留證當理由，禁止我們回鄉過節再來台灣」，他反問：「這不是針對大陸學生嗎？」

(旺報 )