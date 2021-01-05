紐約證交所曾在去年12月31日宣布要求中國移動等大陸3大電信業者退市，不過，紐約證券交易所於美國當地時間4日卻改口發布公告稱，將不會要求大陸三家電信營運商退市。

據彭博社報導指出，紐約證交所的態度在幾天內發生了「180度大轉彎」，美東時間2020年12月31日，美國紐約證券交易所宣布啟動對中國移動、中國電信和中國聯通三家電信運營商的摘牌程序，不過，美國當地時間4日紐約證券交易所於美國當地時間4日卻改口發布公告稱，紐交所將不會要求大陸三家電信營運商退市，理由是相關監管機構就外國資產控制辦公室（OFAC）常見問題（FAQS）857進行進一步磋商，紐約證券交易所監管局不再打算推進有關的退市行動。

大陸外交部發言人華春瑩4日就此表示，中方堅決反對美方將經貿問題政治化，濫用國家力量，泛化國家安全概念，無端打壓中國的企業，美方有關行徑嚴重違背了美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則。

(中時 )