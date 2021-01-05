美國洛杉磯疫情拉警報，近日衛生機關下令，南加州以外進入洛杉磯的旅客必須檢疫隔離10天。但專家批評，光有政策卻無執法，效果有限。

人口約1000萬人的洛杉磯郡是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）重災區，4日公布疫情數據，單日新增染疫9142人、死亡77人，累計82萬人染疫、1萬人死亡。

每6秒鐘就有1人染疫，每10分鐘就有1人死亡，洛杉磯市長賈西迪今天使用以上數字形容洛杉磯疫情嚴峻。

因應耶誕和新年假期帶來的染疫高峰，洛杉磯郡衛生局去年12月30日公告一道強制命令，要求每個進入洛杉磯的旅客，必須隔離10天，這段時間不得踏出家門，飲食採買叫外送。

從去年3月疫情爆發9個多月來，加州政府到郡政府下達各項居家防疫令、口罩令到洛杉磯郡近日公告的入境檢疫10天強制令，似乎沒能阻止疫情蔓延，反而入秋之後加倍惡化。

衛生機關「強制令」字面上雖有依法執行的意涵，但洛杉磯郡的以入境檢疫措施為例，缺乏有效執法、全靠自主配合，唯一的作法是在機場、車站等交通轉運站的醒目位置張貼告示，呼籲民眾配合。

「洛杉磯時報」指出，北加州灣區同樣實施入境檢疫措施，訂有罰款或拘留的罰則，但官員表示防疫重心在教育民眾而非開罰。

加州大學舊金山分校公衛專家陳洪（Peter Chin-Hong）今天在廣播電台評論洛杉磯郡的這項入境檢疫措施，「這是一個好政策，但我擔心可能沒效」。

以舊金山的情形為例，他認為執法非常困難，願意遵守的人數有限，假期還是很多人出遊，「我擔心這項措施，可能再度看起來令人期待，但結果沒有人做得到」。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）公共衛生教授里莫恩（Anne Rimoin）今天在另一個廣播訪談上被問到，洛郡這套檢疫措施全靠民眾良心配合的「誠信制」（honor system）如何有效。

她呼籲大眾抱著無私精神，為了不讓醫療系統崩潰，每個人都要比之前更謹慎，「我知道這很難，每個人都累了，但現在不能鬆懈」。

里莫恩強調疫情的嚴重性，她指出回到去年8月，洛杉磯800人當中有1人染疫，到11月底感恩節前夕每145人有1人染疫，而現在情況惡化到每60人有1人染疫。（編輯：黃自強）1100105

(中央社)