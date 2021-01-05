日本東京豐洲市場今天進行新春第一場鮪魚競標，拍出最高價是青森縣大間港捕撈的黑鮪魚，1尾2084萬日圓（約新台幣573.3萬元），受疫情影響，價格比過去動輒上億日圓大幅滑落。

日本富士新聞網（FNN）報導，豐洲市場今天在日本時間凌晨5時許，開始進行慣例的新年第一場鮪魚競標。

在場內此起彼落的的出價聲中，拍賣拍出最貴的一尾，是青森縣大間港捕撈上岸、重208.4公斤的黑鮪魚，拍出2084萬日圓，由中盤商協助餐飲集團ONODERA得標，將在銀座的餐廳進行解體秀。

過去豐洲市場新春第一鮪拍出的最高價，是2019年的3億3360萬日圓，第二高價是去年拍出的1億9320萬日圓，今年的價格遠比過去為低。

捕撈到今年新春第一鮪的漁師田中稔說，事先有想到競標價格會受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，這也是沒辦法的事，不過能成為今年的第一鮪也不錯。

朝日電視台報導，壽司連鎖店「壽司三昧」的社長木村清，往年都會積極競標，高價拍下第一鮪，但他今年表示，他沒有出最高價競標，現在因為疫情大家盡量避免外食，不太適合做這種誇張舉動。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100105

(中央社)